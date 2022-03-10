Россия и Беларусь на грани дефолта с миллиардными долгами — Всемирный банк

Россия и Беларусь на грани дефолта с миллиардными долгами — Всемирный банк

Призрак дефолта навис над Россией, поскольку целый ряд санкций в значительной степени отрезали страну от мировых финансовых рынков.

Россия и Беларусь приближаются к дефолту из-за масштабных санкций, введенных Соединенными Штатами и их союзниками из-за войны в Украине.

Об этом сообщила главная экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, информирует Reuters.

Призрак дефолта России по поводу внешних облигаций на сумму 40 миллиардов долларов навис на рынках, поскольку целый ряд санкций и контрмер со стороны Москвы в значительной степени отрезали страну с мировых финансовых рынков. Отмечается, что это первая подобная ситуация после большевистской революции 1917 года.

"И Россия, и Беларусь находятся на грани дефолта. Они еще не оцениваются агентствами как таковые по умолчанию, но очень близки", — сказала Рейнхарт.

Около половины суверенных облигаций России в жесткой валюте принадлежат иностранным инвесторам. 16 марта Москва должна погасить 107 миллионов долларов. Если выплата не произойдет в течение 30 дней, то уже 15 апреля наступит дефолт. Российские корпорации имеют непогашенные международные облигации на сумму чуть менее 100 миллиардов долларов.

"Я беспокоюсь о том, чего не вижу. Финансовые учреждения хорошо капитализированы, но балансовые отчеты часто непрозрачны... Существует проблема дефолтов российского частного сектора", — добавила Рейнхарт.

Напомним, что одна из крупнейших финансовых корпораций мира Morgan Stanley прогнозирует, что в середине апреля у России произойдет дефолт.

После вторжения в Украину в России наблюдается экономический коллапс, россияне начали терять работу и заработок.

Кредитный рейтинг России снизился до преддефолтного.