Россия и ее олигархи должны заплатить: Еврокомиссия хочет отдать активы агрессора на восстановление Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует заблокированные активы России и олигархов отдать на восстановление Украины.

Об этом говорится в ее заявлении на сайте Еврокомиссии.

Евросоюз предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН по расследованию и судебному преследованию преступления агрессии России.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия также должна финансово заплатить за нанесенные ею разрушения. Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны возместить Украине ущерб и расходы на восстановление страны.

У нас есть средства заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования. Затем мы бы использовали вырученные средства для Украины", — говорится в заявлении.

Наказание России за войну против Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россию следует наказать за военные преступления против Украины. Справедливость должна быть такой же, как это было после Второй мировой войны по поводу преступлений нацистов. Поэтому Украина готовит проект резолюции Генассамблеи ООН по спецтрибуналу над Россией.

Европарламент 23 ноября принял резолюцию, в которой Россия провозглашена государством-спонсором терроризма.

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