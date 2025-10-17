Россия и Китай активно скупают золото — что они задумали

Центральные банки Китая и России активно наращивают золотые запасы / © Pixabay

Реклама

Цены на золото снова обновили исторический максимум. Рост продолжается уже пятую сессию подряд. Золото стало вторым по популярности активом в международных резервах мировых центробанков, обойдя евро.

Об этом пишет издание The Independent.

«Цена на золото продолжила рост до нового рекордного максимума, поскольку инвесторы обратились к этому безопасному активу из-за торговой напряженности между США и Китаем и прекращения работы правительства США, а перспективы снижения процентных ставок еще больше повысили спрос», — отмечают журналисты.

Реклама

Пекин и Москва активно переводят свои валютные резервы из доллара США в золото, стремясь снизить зависимость от американской валюты. Это стало ключевым фактором текущего роста стоимости драгметалла, который с начала года подорожал более чем на 50%.

Международный валютный фонд сообщает, что запасы золота центральных банков стран с развивающимися рынками увеличились на 161% с 2006 года и достигли около 10 300 тонн. Для сравнения — за полвека до 2005 года рост составил всего 50%.

На фоне этих процессов мировые цены на золото в среду впервые превысили 4100 долларов США (169 тысяч гривен) за унцию, установив исторический рекорд. Спрос со стороны центральных банков и частных инвесторов привел к общему росту более чем на 50% только в 2025 году.

Напомним, Дональд Трамп объявил, что США введет новый тариф в 100% «этаж любого» действующего тарифа на китайские товары.

Реклама

Причиной введения дополнительных пошлин на экспорт из Китая Трамп назвал его агрессивную позицию по торговле. Трамп утверждает, что Китай прислал всему миру «чрезвычайно враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года он введет масштабный экспортный контроль практически на все товары». По словам Трампа, Китай также хочет взять под экспортный контроль некоторые не производимые им товары.

Президент заявил, что в ответ на такую политику Китая США будет введен дополнительный тариф 100% на китайские товары. Кроме того, Трамп анонсировал, что с 1 ноября США введут экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.

Ранее Китай объявил об ужесточении правил экспорта редкоземельных элементов, используемых для производства смартфонов, автомобилей и другой техники. Отметим, экспортный контроль Китай вводит не в первый раз — до этого страна ужесточила правила экспортного контроля после повышения тарифов на китайские товары в январе 2025 года.