Россия ищет самый дешевый выход из ситуации: аналитик о санкциях против агрессора

У России остается 200 миллиардов долларов.
По состоянию на февраль 2022 года в России было 630 миллиардов долларов золотовалютных резервов, однако кредиторы и основные банки заморозили их золотовалютные резервы.
Об этом в комментарии 24tv.ua рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
По словам Краева, на российской территории хранилось 15% золотовалютного резерва и только в золоте. Еще 23% – в Китае, но уже в валюте: одна половина в евро, другая – в долларах.
"В России остается 200 миллиардов долларов, из которых этими 15% золота с прошлой недели она не может торговать. Все международные биржи остановили сделки по обмену и транзакции российским золотом. Фактически все деньги остаются в Китае", — говорится в сообщении.
Эксперт добавил, что сейчас можно представить, какие условия Пекин выставит россиянам для выдачи этих денег, если уже сейчас страна десятками процентов скупает государственные компании России.
"То есть россияне находятся в очень сложной ситуации. Куда не ступи – это будет дороже. Поэтому они ищут самый дешевый выход из этой ситуации", – подчеркнул аналитик.
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