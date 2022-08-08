Россия из-за санкций начала разбирать свои самолеты на запчасти — Reuters

Российские авиакомпании из-за западных санкций начали разбирать некоторые свои самолеты на запчасти.

Российская государственная компания "Аэрофлот" начала разбирать некоторые свои самолеты, чтобы отремонтировать другие.

Об этом пишет Reuters.

По данным издания, российское правительство посоветовало авиакомпаниям разобрать некоторые самолеты, чтобы отремонтировать другие. Таким образом, по расчетам РФ, компании смогут эксплуатировать самолеты иностранного производства до 2025 года.

" По крайней мере, один российский Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, которые эксплуатирует Аэрофлот, сейчас разбираются на запчасти", — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Собраные в России самолеты Sukhoi Superjet также сильно зависят от иностранных запчастей.

"Двигатель уже сняли с одного Superjet, чтобы другой Superjet мог продлить полет", — сообщает источник издания.

Западный источник в авиационной промышленности заявил, что уничтожение российских самолетов – это только вопрос времени.

Западные источники считают, что в течение года после вступления санкций в силу сохранить современные реактивные самолеты на вооружении даже для высокоразвитой и компетентной инженерной базы России будет сложно.

Напомним, Россия украла 400 пассажирских самолетов, которые стоят миллиарды, и авиазапчасти к ним.

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