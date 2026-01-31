Российская нефть / © ТСН.ua

Соединенные Штаты предлагают возобновить продажу в Индию венесуэльской нефти, чтобы заменить импорт в эту страну российской нефти. Таким образом Россия может потерять ключевой рынок сбыта сырья, которое является основным источником пополнения военного бюджета государства-агрессора.

О таких намерениях Вашингтона сообщает Reuters со ссылкой на три информированных источника.

Агентство отмечает, что попытки США поставлять венесуэльскую нефть в Индию происходят на фоне стремления сократить доходы от российской нефти, которые финансируют войну РФ против Украины.

После захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро Вашингтон начал управлять правительством Каракаса и планирует контролировать нефтяную промышленность Венесуэлы на неопределенный срок.

Источники не предоставили подробностей относительно того, будет ли венесуэльская нефть продаваться внешними торговыми компаниями, или ее будет продавать непосредственно государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA.

Индия стала основным покупателем российской нефти после того, как вторжение России в Украину в 2022 году привело к введению западных санкций, которые снизили ее цену.

Индия пообещала сократить закупки российской сырой нефти после того, как Вашингтон также повысил тарифы, связанные с этой деятельностью.

Два источника Reuters сообщили, что Индия готовится сократить импорт российской нефти до уровня менее одного миллиона баррелей в день.

В январе поставки нефти из РФ составляли около 1,2 миллиона баррелей в сутки, и, по прогнозам, снизятся примерно до 1 миллиона баррелей в сутки в феврале и 800 000 баррелей в сутки в марте, сообщил один из источников.

Второй источник заявил, что ожидается, что этот импорт в конечном итоге снизится примерно до 500 000-600 000 баррелей в сутки, что поможет стране заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы уже закупают больше нефти из стран Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, чтобы компенсировать падение импорта российской нефти.

Напомним, доходы России от экспорта энергоносителей в 2025 году снизились на 20% из-за санкций США, роста скидок на Urals и падения мировых цен на нефть.