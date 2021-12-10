Россия может прекратить транзит газа через Украину уже этой зимой — Оператор ГТС

Россия может прекратить транзит газа через Украину уже этой зимой — Оператор ГТС

Глава Оператора ГТС Сергей Макогон назвал вопрос транзита газа через Украину политическим, а не экономическим.

Россия может прекратить транзит газа через Украину уже этой зимой, предполагает глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

Об этом он заявил в интервью "Цензор. Нет".

Макогон обратил внимание, что за последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям:

прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ;

блокирование экспорта угля из Казахстана ;

; стягивание российских войск к границам.

"Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски — это будет открытая, ничем не обоснованная, агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет", — отметил глава Оператора ГТС.

Макогон уточнил, что в случае такого сценария ГТС технологически сама по себе сможет работать и на тех ресурсах, которые удалось аккумулировать на зимний период. Однако в целом для экономики Украины нехватка ресурса "станет большой проблемой".

Он назвал вопрос транзита газа через Украину политическим, а не экономическим.

Напомним, что цена газа для Украины превысила 700 долларов, за год голубое топливо подорожало в 4 раза

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