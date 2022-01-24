Россия может "создать новую Чечню" — Джонсон о ситуации вокруг Украины

По словам Джонсона, существует велика вероятность вторжения РФ в Украину, однако Запад должен все сделать, чтобы этого не произошло.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение РФ якобы "не неизбежно" и что военный конфликт может стать для президента России Владимира Путина "новой Чечней".
Об этом он сказал Reuters.
"Нам также необходимо донести сообщение о том, что вторжение в Украину для России будет болезненным, насильственным и кровавым делом, и я думаю, что очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня", — сказал Джонсон.
Он также отметил, что вопрос безопасности Украины позже обсудит с другими мировыми лидерами.
О том, существует ли угроза вторжения РФ в Украину, премьер Великобритании сказал, что есть большая вероятность, однако Запад должен сделать все возможное, чтобы ее отвлечь.
"Конечно, существует очень, очень большое количество российских войск, и мы должны принять необходимые меры", — заявил Джонсон.
Следует отметить, из-за угрозы вторжения войск России Совет национальной безопасности и обороны Украины собирается на экстренное заседание на понедельник, 24 января.
Между тем, страны призывают своих дипломатов покидать Украину. Так, Австралия вслед за США и Британией заявила, что "эвакуирует" семьи дипломатов из Киева.
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