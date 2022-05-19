"Россия начала зерновую войну": Германия обвинила Кремль в разжигании мирового кризиса

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в разжигании глобального кризиса.

По ее словам, РФ воюет против Украины не только бомбами и ракетами. Путин блокирует экспорт зерна из Украины, чтобы создать искусственный голод в мире.

Об этом сообщает ZDF.

"Блокируя украинские порты, уничтожая элеваторы, дороги и железные дороги, особенно поля фермеров, Россия начала зерновую войну, которая разжигает глобальный продовольственный кризис", — заявила Бербок в среду во время встречи министров иностранных дел в ООН в Нью-Йорке.

По информации федерального правительства, Россия не позволяет Украине экспортировать 20 миллионов тонн зерна преимущественно в Северную Африку и Азию. Большая часть заблокирована в Одесском порту.

Бербок подчеркнула, что Украина является одним из крупнейших производителей зерна в мире. Поэтому США включили обсуждение на тему продовольственной безопасности в повестку дня ООН и пригласили более 30 стран.

Министерство иностранных дел Германии добавило, что Россия ведет войну не только с помощью танков, ракет и бомб.

"Россия ведет эту войну другим страшным, но более тихим оружием: голодом и скитаниями", — подчеркнула Бербок.

Отметим, этим летом на карту будет поставлена судьба трех урожаев: прошлогоднего, который Украина не в состоянии полностью экспортировать, нынешнего, потому что соберут только половину урожая и будущего, поскольку фермеры не будут сеять озимую пшеницу в привычных объемах.

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