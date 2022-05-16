Россия национализировала заводы Renault: будут выпускать электромобили

Французская группа Renault ушла из России. Заводы "АвтоВАЗа" в Тольятти и Ижевске, принадлежавшие французам, перешли в собственность РФ.

После того, как из России ушли сотни известных брендов и компаний, россияне пытаются запустить собственное производство. Буквально на днях стало известно, что теперь россияне будут пить "Коми Колу", наверное, ничем не хуже оригинального напитка. А будут производить ее аж в Сыктывкаре.

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Как выяснилось, Россия не собирается останавливаться на достигнутом. Сегодня, 16 мая, мэр Москвы Сергей Собянин совершенно серьезно заявил, что власти намерены возобновить производство легковых машин под историческим брендом "Москвич".

“Иностранный владелец решил закрыть московский завод “Рено”. Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы", – сказал он.

Основным партнером возрожденного завода "Москвич" станет КамАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Фото: Associated Press

Однако самое интересное, что в будущем в Москве будут производить электромобили.

Накануне стало известно, что французская группа Renault ушла из России. Заводы "АвтоВАЗа" в Тольятти и Ижевске, принадлежавшие французам, перешли в собственность российского правительства, а московский завод – в собственность мэрии города, сообщило Министерство промышленности и торговли РФ.

Renault получила шестилетний опцион на обратный выкуп своей доли в "АвтоВАЗе", если захочет вернуться.

Российский рынок был вторым по величине для Renault. В конце 2021 года компания оценивала свой бизнес в стране в $2,4 млрд. Около десятой части своей выручки французский автопроизводитель получил от продаж в России.

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