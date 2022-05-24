Россия нанесла Украине ущерб уже на триллион долларов: откуда государство будет брать деньги на возмещение

Россия нанесла Украине ущерб уже на триллион долларов: откуда государство будет брать деньги на возмещение

На сегодняшний день Россия нанесла Украине прямые и косвенные убытки на полную сумму около триллиона долларов, что составляет пять годовых ВВП государства. Тем не менее, уже известны ориентировочные суммы и источники возмещения, на которые рассчитывает Украина.

Напав на Украину, Россия сразу начала уничтожать активы, инфраструктуру и экономику.

Об этом сказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко на брифинге в медиацентре "Украина" 24 мая.

По его данным, после первой недели войны потери только от уничтоженных активов, то есть прямые убытки Украины, составили 100 млрд дол. Сейчас уже речь идет о прямом ущербе в размере не менее 650 млрд дол.

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Что касается косвенного ущерба, то это недоинвестированные средства, недополученный экспорт и валовой продукт, которые вместе с прямым убытком составляют потерю для экономики Украины на сумму около триллиона долларов.

"Общие потери составляют пять наших годовых ВВП, если считать объемами 2021 года", – отметил Устенко.

Он также назвал ориентировочные суммы и источники возмещения, на которые рассчитывает Украина. Так, государство планирует получить максимальную компенсацию от РФ за счет замороженных активов ее центробанка, сумма которых достигает примерно 350 млрд долл. Планируется передача этих денег в специально созданный Фонд восстановления Украины.

Далее также идет речь об арестованных российских активах, находящихся за пределами ее территории и на которые уже наложен арест. Сейчас таких активов около 150 млрд долл., сообщил советник президента.

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Кроме того, есть скрытые активы России, вывезенные за ее пределы в течение длительного времени. Их поиски и аресты продолжаются. По разным оценкам, таких скрытых активов есть на несколько сотен миллиардов долларов.

"Как только эти активы будут найдены – на них сразу будет наложен арест, и тогда мы сможем говорить о конкретных цифрах", – отметил Устенко.

Он также сообщил, что дополнительно для восстановления Украины будут использоваться ресурсы партнеров и союзников – ЕС, США и других стран.

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к международным партнерам с предложением о создании специального фонда конфискованных российских активов, из которого все пострадавшие от агрессии смогут получить соответствующую компенсацию.

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