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Россия напала на Украину – гражданам объяснили, что делать с коммуналкой во время войны

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Россия напала на Украину – гражданам объяснили, что делать с коммуналкой во время войны

УНИАН

В "Нафтогазе" рекомендуют оплачивать коммуналку по возможности.

После нападения России на мирные города Украины введено военное положение. Многие эвакуировались из своих домов в другие города или вынуждены прятаться в укрытиях. В такой ситуации коммунальные платежи отходят на второй план, но у многих возникает вопрос, что во время войны с ними делать.

Что происходит с коммунальными платежами во время войны и будет ли начислена пеня за неуплату, пишет "Сегодня" со ссылкой на экспертов.

По словам экспертки по вопросам в области ЖКХ, основательницы ОО "УПС Жизнь в моем городе" и главы ОО "Кирилловский Гай" Кристины Ненно, платить за коммуналку, если такой возможности нет, не нужно. Она уточнила, что сейчас военное положение, все заморожено, и пени не будет.

"Пускай думают, как выжить, помочь военным и построить страну", — сказала она.

В "Нафтогазе", в свою очередь, сообщили, что пока не получали официальную информацию, но понимают ситуацию в стране и рекомендуют оплачивать коммуналку по возможности.

"Мы понимаем ситуацию в стране, но в настоящее время мы не получили официальную информацию о работе платежных систем или банковских отделений. Не исключены временные трудности с оплатой коммунальных услуг. Рекомендуем оплачивать счета, по мере возможности и в зависимости от ситуации", – ответили в "Нафтогазе".

Также напомнили, что пеня и так не начисляется, поскольку в стране введен и не отменен карантин.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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