Россия напала на Украину – гражданам объяснили, что делать с коммуналкой во время войны

В "Нафтогазе" рекомендуют оплачивать коммуналку по возможности.
После нападения России на мирные города Украины введено военное положение. Многие эвакуировались из своих домов в другие города или вынуждены прятаться в укрытиях. В такой ситуации коммунальные платежи отходят на второй план, но у многих возникает вопрос, что во время войны с ними делать.
Что происходит с коммунальными платежами во время войны и будет ли начислена пеня за неуплату, пишет "Сегодня" со ссылкой на экспертов.
По словам экспертки по вопросам в области ЖКХ, основательницы ОО "УПС Жизнь в моем городе" и главы ОО "Кирилловский Гай" Кристины Ненно, платить за коммуналку, если такой возможности нет, не нужно. Она уточнила, что сейчас военное положение, все заморожено, и пени не будет.
"Пускай думают, как выжить, помочь военным и построить страну", — сказала она.
В "Нафтогазе", в свою очередь, сообщили, что пока не получали официальную информацию, но понимают ситуацию в стране и рекомендуют оплачивать коммуналку по возможности.
"Мы понимаем ситуацию в стране, но в настоящее время мы не получили официальную информацию о работе платежных систем или банковских отделений. Не исключены временные трудности с оплатой коммунальных услуг. Рекомендуем оплачивать счета, по мере возможности и в зависимости от ситуации", – ответили в "Нафтогазе".
Также напомнили, что пеня и так не начисляется, поскольку в стране введен и не отменен карантин.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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