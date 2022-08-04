Россия нашла новый способ обойти западные санкции на поставку нефти — Bloomberg

РФ может использовать нефтяной терминал в Египте для снабжения своей нефти иностранным покупателям.

Небольшой порт в Египте может помочь скрыть происхождение российской нефти и ее конечный пункт назначения.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, российская нефть, по крайней мере, один раз поставлялась на египетский терминал Эль-Хамра. Он был построен для нефти, добываемой в Египте, но теперь его можно использовать для смешивания российской нефти с местной.

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После того, как 24 июля танкер Crested с российской нефтью выгрузил на терминале 700 тыс. баррелей нефти, другое судно Chris забрало из порта или часть российской нефти, смешав ее с египетской, или все топливо, доставленное из России. В настоящее время танкер пришвартован в другом египетском нефтяном терминале Рас-Шухайр на побережье Красного моря. Здесь тоже российскую нефть можно смешивать с местной.

Раскрытая Bloomberg схема показывает, насколько трудно соблюдать санкции, наложенные на российские энергетические компании.

Как известно, США уже отказались от российской нефти, а Великобритания подготовилась к подобному шагу до конца года. Европейский Союз включил в свой шестой пакет санкций частичное нефтяное эмбарго, предусматривающее запрет на морские перевозки нефти до конца года.

Напомним, ранее международные расследователи исследовали, что российские танкеры продолжают доставлять нефть в порты Европы в обход западных санкций. В частности, транспортировку осуществляют суда под флагом Либерии.

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