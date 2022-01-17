Россия не дает Европе газ: поставки "Газпрома" в ЕС уменьшились почти вдвое

Россия не дает Европе газ: поставки "Газпрома" в ЕС уменьшились почти вдвое

Российский газовый монополист сообщил о падении экспорта "в дальнее зарубежье" на 41,1%.

За первую половину января "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье 5,4 миллиарда кубометров природного газа. Это на 41,1% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Об этом идет речь в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

В то же время российский газовый монополист увеличил экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" — объем поставок за первую половину января вырос в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

"Газпром" также нарастил поставки в Болгарию (на 48,6%), Турцию (на 0,3%), Боснию и Герцеговину (на 7,3%).

Болгария стала единственной страной в ЕС, в которой экспорт российского газа увеличился. В целом, поставки в Евросоюз сократились почти вдвое.

В сообщении "Газпрома" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe отмечается, что объем активного газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) составляет 46,9 миллиарда кубометров — на четверть меньше, чем в прошлом году, и это самый низкий показатель за всю историю газоснабжения.

Как стало известно из результатов аукционов на платформах Regional Booking Platform и GSA Platform, "Газпром" также не забронировал на февраль 2022 года дополнительную транзитную мощность в ЕС через Украину (15 млн кубометров/сутки) и через польский участок газопровода Ямал-Европа (89 млн куб.м/сутки).

Как известно, у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров в год или 109 млн кубометров в сутки. В январе российский монополист использует эти мощности только наполовину – средняя прокачка за 15 дней составляет 53 млн куб. м/сут.

Напомним, ранее российская компания "Газпром" возобновила поставки природного газа через Украину в Румынию, прекращенные с 1 апреля.

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