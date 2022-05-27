Россия не сможет запустить в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова

Россия не сможет запустить в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова

Россия в 2022 году не сможет запустить в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова.

Это произошло благодаря проблемам с логистической поставкой оборудования из РФ в Венесуэлу.

Об этом сообщил генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Лепин, пишут российские средства массовой пропаганды.

Лепин посетовал, что РФ в 2022 году не может запустить в Венесуэле завод по производству автоматов из-за проблем с логистическими поставками.

В то время как в октябре 2021 года Лепин заявлял, что этот завод заработает в Венесуэле уже в 2022 году. Отметим, что Венесуэла является одной из стран, активно покупающей российское оружие. Сумма таких контрактов оценивалась в 11 млрд долларов. Венесуэла покупала у РФ ПВО, истребители, самолеты, бронетехнику и стрелковое оружие.

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