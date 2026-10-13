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Об этом генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera .

По его словам, к началу российской агрессии в 2014 году металлургия обеспечивала около 10% ВВП Украины и более 30% экспорта. Несмотря на утрату и разрушение части компаний, ветвь до недавнего времени оставалась одной из опор экономики. Но в последние месяцы металлургия стала одной из целей российских ударов. Под обстрелы попали предприятия Метинвеста, АрселорМиттал Кривой Рог и Интерпайп. Мы сейчас оцениваем масштабы повреждений и ищем возможности отремонтировать производственные объекты и возобновить работу. Но говорить о конкретных сроках пока рано: серьезные повреждения», — сказал Рыженков.

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На этом фоне дополнительным ударом по отрасли стали новые ограничения ЕС. По словам СЕО Метинвеста, установленные для Украины квоты означают сокращение экспорта стали в Евросоюз более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. "Это еще один негативный фактор, усиливающий давление на отрасль", - отметил он.

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Ситуацию усложняет и блокада черноморских портов. По словам Рыженкова, из-за нее украинские производители не могут полноценно переориентировать поставки на другие рынки, поэтому доступ к ЕС сейчас имеет критическое значение.

«Из-за блокады черноморских портов мы не можем экспортировать продукцию на другие рынки. Поэтому европейский рынок для нас жизненно важен. Сокращение квот более чем на 60% – это еще один удар по украинской металлургии», — подчеркнул он.

В то же время, Рыженков обратил внимание на то, что российская сталь до сих пор имеет доступ к европейскому рынку. «Это парадоксальная ситуация: ограничениями по нам бьют наши союзники, тогда как наши враги продолжают иметь доступ к европейскому рынку», — сказал он.

По его словам, такая политика создает противоречие: ЕС оказывает Украине финансовую помощь, но вместе с тем ограничивает возможности украинской промышленности самостоятельно зарабатывать и поддерживать экономику.

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«С одной стороны, мы благодарны за поддержку. С другой стороны, мне трудно понять решения, ограничивающие возможности Украины самостоятельно себя обеспечивать и через которые мы вынуждены снова просить помощи. В этом нет логики», – отметил Рыженков.

Он подчеркнул, что украинская промышленность поддерживает евроинтеграцию и декарбонизацию, однако нынешние условия войны не позволяют осуществлять масштабные инвестиции такими же темпами, как в мирных странах. Поэтому ЕС должен сформировать долгосрочную стратегию интеграции Украины в общий рынок, учитывающую войну, необходимость возобновления производства и реальные возможности украинских предприятий.

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