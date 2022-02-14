Россия отказалась бронировать мощности на транзит газа через Украину

"Газпром" не забронировал на март мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал – Европа.

Российский "Газпром" на аукционе не заказал дополнительную транзитную мощность через Украину на март.

Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform, сообщает агентство нефтегазовой ассоциации РФ.

"Оператор газотранспортной системы Украины" распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции "Суджа" было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, еще 5,2 млн. куб. м в сутки – на ГИС "Сохрановка", — говорится в сообщении.

Это дополнительные объемы для транзита газа к существующему уже контракту с "Газпромом", предусматривающему перекачку 109 млн куб. м газа в сутки. Торги прошли дополнительно к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд. куб. метров в год (около 109,5 млн. куб. метров в сутки). В настоящее время заявка на транзит российского газа через Украину составляет 58,62 млн. кубометров. Это почти вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома" на 2022 г. (примерно 109,5 млн. куб./сут.).

"Газпром" также не забронировал на март предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал – Европа" в Германию через Польшу.

Как сообщает УНИАН, объем прокачки от 10 февраля 2022 года снова упал до средних показателей января, несмотря на некоторый рост с конца месяца. Так, 10 февраля транзит через Украину упал до 57,12 млн. кубов, тогда как 7-9 февраля он был на уровне 79-98 млн. кубов.

Прокачка 11-12 февраля составила около 52 млн кубов, а заявка на 13 февраля указывает на объем в 51,03 млн кубометров.

Напомним, что в России рушится фондовый рынок на фоне агрессии против Украины.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что европейские хранилища газа опустели на 85 процентов.

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