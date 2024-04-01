Россия переплачивает 60% из-за санкций против военной промышленности – разведка Британии

Санкции продолжат нарушать как спрос, так и предложение российского экспорта вооружений, а также существенно усложнять механизмы платежей в Россию, говорится в отчете британской разведки.

Санкции будут продолжать подрівать ключевые ресурсы для российской оборонной промышленности. Изоляция России ограничивает количество стран, с которыми она может напрямую торговать, что увеличивает время и стоимость приобретения товаров, которые она когда-либо могла покупать свободно.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 1 апреля.

Исследование Института развивающихся экономик Банка Финляндии показывает, что третьи страны взимают надбавку к цене более 60% за экспорт некоторых подсанкционных товаров на территорию России.

По данным британской разведки, хотя Россия увеличила производство ключевых боеприпасов, наиболее часто используемых в Украине, таких как артиллерийские снаряды, санкции, скорее всего, окажут наибольшее влияние на более совершенные и сложные системы вооружений России. Эти системы в производстве и разработке почти наверняка все больше полагаются на иностранные компоненты и технологии.

"санкции продолжат нарушать как спрос, так и предложение российского экспорта вооружений, а также существенно усложнять механизмы платежей в Россию. Это почти наверняка способствовало значительному сокращению российского экспорта оружия и увеличению задержек поставок, в том числе некоторым из наиболее важных оставшихся клиентов оружия", – говорится в сводке.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, доля России в мировой торговле оружием упала до 11% в период с 2019 по 2023 год по сравнению с 21% в период с 2014 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что российские оборонные заводы не могут производить запланированное количество беспилотников из-за санкций Европейского союза.

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