Россия переводит нефтяной бизнес в другие банки, среди которых Райффайзенбанк - Reuters

Речь идет о трех финансовых организациях.

Подсанкционные компании в России, которые занимаются нефтяным и нефтепродуктовым бизнесом, переводят свои счета в другие банки.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Речь идет о Росбанке, Юникредите и Райффайзенбанке.

Российские компании, вовлеченные в нефтяной и нефтепродуктовый бизнес, переводят свои счета из подпавших под санкции США и ЕС российских банков в другие финансовые учреждения, в том числе в Росбанк, Юникредит и Райффайзенбанк, сообщили пять источников Рейтер, знакомые с ситуацией pic.twitter.com/WkCrEHEC7v — Агентство Рейтер (@reuters_russia) March 2, 2022

Напомним, американская разведка назвала оценку душевного положения президента России Владимира Путина первоочередной задачей, пытаясь выяснить, как его состояние влияет на продолжение войны в Украине. По словам экспертов, поведение Путина становится все более непостоянным и иррациональным. После того, как он приступил к вторжению России в Украину, высокопоставленные чиновники США попросили разведывательные службы собрать любую новую информацию о том, как живет лидер страны-агрессорки и как на его мышление повлиял неожиданно единственный и жесткий ответ со стороны европейских соседей.

Кроме того, российских солдат сжигают в передвижных крематориях и хоронят в безымянных могилах, чтобы скрыть количество потерь РФ в войне против Украины, пишет издание Telegraph.