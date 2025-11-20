- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 379
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия получила от Европы больше денег, чем Украина
Глава МИД Швеции назвала позором для ЕС то, что Украина получила на 124 млрд евро меньшую поддержку, чем Россия.
Евросоюз потратил на приобретение нефти, газа и других товаров из России больше денег, чем предоставил помощи Украине для защиты от государства-агрессора.
Такое заявление министра иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард обнародовано на сайте Еврокомиссии.
По ее словам, с начала полномасштабного вторжения Евросоюз предоставил Украине помощь в размере 187 млрд евро.
В то же время страны ЕС импортировали российскую нефть и газ на сумму 201 млрд евро. А общий объем импорта из государства-агрессора в Евросоюз с февраля 2022 года достигает 311 млрд евро.
Глава МИД Швеции назвала позором для ЕС то, что Украина получила на 124 млрд евро меньшую поддержку, чем Россия.
«Я неоднократно заявляла о необходимости увеличения поддержки Украины и усиления давления на Россию, но правда заключается в том, что поддержка Украины недостаточно велика, в то время как поддержка России — слишком велика», — сказала Мальмер Стенергард.
Шведский министр считает, что усиление помощи Украине следовало бы начать с конфискации и передачи Украине российских замороженных активов, которые хранятся в Европе.
Напомним, комиссар Еврокомиссии по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс шокировал признанием, почему европейская помощь Украине не меняет ход войны.