Россия получила от Европы больше денег, чем Украина

Евросоюз оказывал поддержку РФ, покупая российскую нефть / © ТСН.ua

Евросоюз потратил на приобретение нефти, газа и других товаров из России больше денег, чем предоставил помощи Украине для защиты от государства-агрессора.

Такое заявление министра иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард обнародовано на сайте Еврокомиссии.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения Евросоюз предоставил Украине помощь в размере 187 млрд евро.

В то же время страны ЕС импортировали российскую нефть и газ на сумму 201 млрд евро. А общий объем импорта из государства-агрессора в Евросоюз с февраля 2022 года достигает 311 млрд евро.

Глава МИД Швеции назвала позором для ЕС то, что Украина получила на 124 млрд евро меньшую поддержку, чем Россия.

«Я неоднократно заявляла о необходимости увеличения поддержки Украины и усиления давления на Россию, но правда заключается в том, что поддержка Украины недостаточно велика, в то время как поддержка России — слишком велика», — сказала Мальмер Стенергард.

Шведский министр считает, что усиление помощи Украине следовало бы начать с конфискации и передачи Украине российских замороженных активов, которые хранятся в Европе.

