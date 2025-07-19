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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Россия потеряет миллиарды долларов уже в этом году - уполномоченный Зеленского

Россия будет терять 10-20 долларов на каждом барреле нефти,

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Путин и нефть

Россия будет терять нефтяные доходы из-за санкций ЕС / © ТСН.ua

Введенный в последнем пакете санкций ЕС ценовой лимит на российскую нефть приведет к тому, что государство-агрессор уже к концу 2025 года потеряет от 15 до 30 миллиардов долларов.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телеканала «Мы — Украина».

По его словам, Россия будет терять 10-20 долларов на каждом барреле нефти, которую россиянам уже приходится продавать с большими скидками.

По подсчетам эксперта, максимальные потери государства-агрессора от ценового потолка на нефть в этом году могут достичь 30 млрд долларов.

«Это зависит от того, насколько удастся реализовать ценовое ограничение на нефть. Если полностью — это минус 30 млрд, если как сейчас, то около 15-20 млрд», — пояснил Власюк.

Он напомнил, что Россия уже несет значительные убытки, поскольку большинство танкеров «теневого флота» находятся под санкциями, а легальные перевозчики отказываются от перевозок российской нефти.

При этом Владислав Власюк добавил, что пока что экономического давления недостаточно, чтобы заставить российский режим прекратить агрессию в Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп 14 июля пообещал ввести тарифы в размере 100% для главных торговых партнеров Москвы, если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной в течение следующих 50 дней.

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