Россия потеряла почти $400 млн от экспорта нефти: в чем причина — Bloomberg

Путин теряет прибыль от нефти / © ТСН.ua

Реклама

На прошлой неделе среднесуточный морской экспорт сырой нефти из России упал на 934 тысячи баррелей (22,7%). Как следствие государство-агрессор недосчиталось почти $400 млн доходов от продажи нефти.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что падение объемов экспорта российской нефти стало самым значительным с июля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные о движении судов.

Реклама

За неделю до 14 сентября в российских портах было загружено 29 танкеров, тогда как неделей ранее — 38.

Причиной падения экспорта стали удары украинских дронов по нефтяной инфраструктуре на Балтике.

В частности, вывоз нефти из порта Усть-Луга, где беспилотники атаковали три насосные станции, обслуживающие терминал, уменьшился наполовину. А экспорт из Приморска, где были повреждены два танкера, вообще на некоторое время был прекращен.

Падение экспортных поставок произошло несмотря на то, что обстрел нефтеперерабатывающих заводов привел к сокращению производства топлива, высвободив дополнительные объемы сырой нефти для вывоза из страны.

Реклама

Но удары дронов по портовой и транспортной инфраструктуре сократили экспортные потоки, а также заставили «Транснефть» ограничить объемы нефти в хранилищах и предупредить производителей, что им придется уменьшить добычу в случае ухудшения ситуации.

Цена нефти Brent на прошлой неделе колебалась около $67 за баррель, но российская Urals из балтийских портов отгружалась в среднем по $54,03, а из черноморских — по $54,19 за баррель.

В результате совокупная стоимость недельного экспорта снизилась примерно на $372 млн (22%), что стало самым большим падением с ноября прошлого года.

Напомним, 12 сентября ударные дроны Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт «Приморск», расположенный в Финском заливе Балтийского моря. Государство-агрессор вынуждено было прекратить экспорт нефти через этот терминал.