россия потеряла треть судоходства в результате блокады ее судов – Кубраков

Для судов россии свои порты закрыли Канада, Великобритания, США и страны ЕС. Последствиями морской блокады для агрессора стало уменьшение судоходства возле морских портов россии на треть, а количества судов – на 30%.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Первыми порты для россии закрыла Великобритания. Настолько грамотно, существенно и содержательно, что россияне никак не могут это обойти. Теперь они со своей экспортной продукцией остаются дома», – рассказал он в сюжете телеканала ICTV.

Глава ведомства добавил, что Министерство инфраструктуры активно работает над реализацией инфраструктурной блокады агрессора по всем направлениям.

Так, в частности, с начала полномасштабной войны Министерство направило более сотни писем в крупнейшие мировые организации: автомобильные, морские и т.д. Большинство запросов было рассмотрено положительно, и из многих международных организаций россия была исключена.

«Отраслевые санкции гарантируют ограничения на экспорт технологий для морской навигации и радиосвязи для россии, а также финансовые ограничения российского морского регистра судоходства», – отметил Кубраков.

Министр добавил, что к блокаде грузовых перевозок россии присоединились Польша, Литва и Эстония.

Кроме того, отдельным направлением стало введение санкций на железнодорожные и авиаперевозки. С железными дорогами россии и белоруси и их дочерними компаниями ряд стран мира уже сейчас прекратил сообщение, а что касается воздушного пространства, то его также постепенно закрывают для самолетов россии, сказал Кубраков.

Напомним, что ранее первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко проинформировала о том, что Украина сможет нарастить экспорт по товарным позициям, которые традиционно завозились на британский рынок. Это стало возможным благодаря запросу нашего государства о либерализации торговли, реагируя на который, Великобритания объявила об отмене всех пошлин и квот на импорт украинских товаров.