Россия продолжает "энергетическую войну": поставки сжиженного газа уменьшили на 30%

Кроме того, РФ заблокировала транзит угля из Казахстана, который шел в Украину.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил о сокращении объемов поставок сжиженного газа в Украину из Российской Федерации.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По данным народного депутата, в ноябре поставки сжиженного газа уменьшились на 30% от задекларированных экспортерами объемов.

В то же время Герус уверяет, что ограничение в ноябре не должно оказать существенного влияния на украинский рынок. "Во-первых, экспортеры традиционно завышали задекларированные объемы поставок. Во-вторых, в ноябре низкая активность по закупке газа", – объяснил он.

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Глава энергетического комитета Рады также отметил, что Российская Федерация остановила транзит энергетического угля из Казахстана, который шел в Украину для нужд ТЭС. "Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы", – написал он.

По его данным, техническая блокировка происходит на уровне Российской железной дороги, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ.

Ранее российская компания "Интер РАО" упразднила аукцион по продаже электроэнергии, в котором планировали принять участие украинские компании, а с 1 ноября Российская Федерация остановила экспорт энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постное).

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