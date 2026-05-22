ЦБ распродает золото / © Pixabay

Реклама

Россия с начала 2026 года сократила свои золотые резервы на 900 тысяч унций. На 1 мая запасы упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка РФ.

По информации журналистов, за первые четыре месяца года объем золотых резервов России снизился до 73,9 миллиона унций.

Реклама

В Bloomberg отметили, что цены на золото в текущем году достигли рекордных значений и в среднем составляли около 4800 долларов за унцию. Если российские власти продавали золото по рыночным ценам, они могли получить примерно 4,3 миллиарда долларов.

Это самый низкий уровень золотых резервов РФ с февраля 2022, когда президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее Банк России был крупнейшим государственным покупателем золота в мире и скупал почти всю внутреннюю добычу. Закупки приостановили в 2020 году, а после введения санкций Центробанк частично возвращался к этой практике, но масштабного восстановления так и не произошло.

Ситуация в экономике России — последние новости

Российская экономика входит в самый трудный период с начала полномасштабной войны. За последний год доходы от нефти и газа упали на 22%.

Реклама

Рост военных расходов больше не стимулирует экономику, а бюджетный дефицит приближается к 3% ВВП — небольшая цифра по европейским меркам, но серьезная из-за отсутствия иностранных инвестиций и кредитов.

И самое главное — экономические проблемы России начинают проникать в широкие круги населения. Несмотря на репрессивную систему, общественное недовольство в России растет. По данным социологов, количество россиян, сообщающих об ухудшении своего благосостояния, втрое превышает чувствующих улучшение.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что в России идет подготовка к масштабному закрытию предприятий малого и среднего бизнеса из-за бюджетного кризиса, вызванного войной. В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что в условиях роста расходов на войну и стагнации экономики Кремль в очередной раз выбирает самый простой путь — переложить финансовое бремя на граждан и бизнес.

Новости партнеров