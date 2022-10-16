Россия создает искусственный голод в мире: Зеленский – о поставках украинского зерна

Зеленский подчеркнул, что экспорт украинского зерна должен расти.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он ожидает новых шагов по увеличению поставок украинского продовольствия на мировые рынки.
Об этом он сказал 16 октября во время обращения к украинцам.
"16 октября отмечается Всемирный день продовольствия. Этот день установлен в память о создании спецструктуры ООН, занимающейся борьбой с бедностью и голодом — FAO. Это Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Десятилетиями мир работал, чтобы решить проблему голода. И вряд ли кто-нибудь из основателей ООН мог бы подумать в свое время, что в XXI веке мы будем все в мире снова вынуждены бороться с угрозой массового голода, причем искусственного голода!", — подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что Россия заблокировала украинские порты и сломала нормальные цепочки снабжения продовольствием.
"К счастью, украинские порты снова заработали на экспорт агропродукции. С июля мы поставляем именно тот объем продовольствия, который возвращает мировому рынку стабильность. Причем именно тем сегментам продовольственного рынка, которые обеспечивают потребление некоторых хрупких стран Африки и Азии. И хотя наши экспортные возможности еще далеко не полные, все же мы смогли экспортировать почти 8 миллионов тонн продовольствия морским путем – это более 300 судов. 60% этого объема было направлено в Африку и Азию. Это глобальная миссия нашей страны: и благодаря украинским поставкам целые регионы мира сохраняют социальную и политическую безопасность. И я хочу поблагодарить всех, кто это обеспечивает: нашим аграриям прежде всего, нашим транспортникам, работникам портов, нашим дипломатам и чиновникам. Конечно, наших защитников страны, которые держат юг и возвращают безопасность на море", — сказал Зеленский.
Президент Украины поблагодарил генерального секретаря ООН Гутерриша и президента Турции Эрдогана за помощь в экспорте украинского зерна.
"Должны сделать все, чтобы украинский зерновой экспорт только расширялся. Это и для наших людей рабочие места, и экспортные доходы. Плюс средства, чтобы провести посевную на следующий год. Но и для всего мира – одна из ключевых гарантий стабильности. То, как Украина помогает сохранению нормальной жизни в мире только усиливает репутацию нашего государства и облегчает нам создание новых связей в разных регионах. На этой неделе, я ожидаю новых международных результатов для нашего государства", — подчеркнул Зеленский.
Экспорт украинского зерна за границу
Россия в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины заблокировала порты. Поэтому прекратился экспорт украинской продукции на мировые рынки. Впоследствии с агрессором удалось заключить "зерновой коридор".
Однако в октябре Россия заявила, что может заново заблокировать экспорт украинского зерна, если ее требования не выполнят.
Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал заявления России шантажом и призвал мировое сообщество сделать все, чтобы прекратить российские ультиматумы.
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