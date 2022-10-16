Россия создает искусственный голод в мире: Зеленский – о поставках украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он ожидает новых шагов по увеличению поставок украинского продовольствия на мировые рынки.

Об этом он сказал 16 октября во время обращения к украинцам.

"16 октября отмечается Всемирный день продовольствия. Этот день установлен в память о создании спецструктуры ООН, занимающейся борьбой с бедностью и голодом — FAO. Это Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Десятилетиями мир работал, чтобы решить проблему голода. И вряд ли кто-нибудь из основателей ООН мог бы подумать в свое время, что в XXI веке мы будем все в мире снова вынуждены бороться с угрозой массового голода, причем искусственного голода!", — подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия заблокировала украинские порты и сломала нормальные цепочки снабжения продовольствием.

"К счастью, украинские порты снова заработали на экспорт агропродукции. С июля мы поставляем именно тот объем продовольствия, который возвращает мировому рынку стабильность. Причем именно тем сегментам продовольственного рынка, которые обеспечивают потребление некоторых хрупких стран Африки и Азии. И хотя наши экспортные возможности еще далеко не полные, все же мы смогли экспортировать почти 8 миллионов тонн продовольствия морским путем – это более 300 судов. 60% этого объема было направлено в Африку и Азию. Это глобальная миссия нашей страны: и благодаря украинским поставкам целые регионы мира сохраняют социальную и политическую безопасность. И я хочу поблагодарить всех, кто это обеспечивает: нашим аграриям прежде всего, нашим транспортникам, работникам портов, нашим дипломатам и чиновникам. Конечно, наших защитников страны, которые держат юг и возвращают безопасность на море", — сказал Зеленский.

Президент Украины поблагодарил генерального секретаря ООН Гутерриша и президента Турции Эрдогана за помощь в экспорте украинского зерна.

"Должны сделать все, чтобы украинский зерновой экспорт только расширялся. Это и для наших людей рабочие места, и экспортные доходы. Плюс средства, чтобы провести посевную на следующий год. Но и для всего мира – одна из ключевых гарантий стабильности. То, как Украина помогает сохранению нормальной жизни в мире только усиливает репутацию нашего государства и облегчает нам создание новых связей в разных регионах. На этой неделе, я ожидаю новых международных результатов для нашего государства", — подчеркнул Зеленский.

Экспорт украинского зерна за границу

Россия в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины заблокировала порты. Поэтому прекратился экспорт украинской продукции на мировые рынки. Впоследствии с агрессором удалось заключить "зерновой коридор".

Однако в октябре Россия заявила, что может заново заблокировать экспорт украинского зерна, если ее требования не выполнят.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал заявления России шантажом и призвал мировое сообщество сделать все, чтобы прекратить российские ультиматумы.

Читайте также: