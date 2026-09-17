Россия срывает восстановление «Запорожстали»: комбинат пережил четвертую атаку за месяц

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Утром 17 сентября Россия снова атаковала «Запорожсталь» баллистическими ракетами. Две ракеты попали в промышленные площадки предприятия. Это уже четвертая атака на комбинат за месяц, и 17-я баллистическая ракета, выпущенная по нему с начала августа.

В Группе Метинвест сообщили , что в результате нового удара существенно повреждено основное технологическое и вспомогательное оборудование, здания цехов, инженерные и железнодорожные сети.

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Погибших нет. Один работник не успел добраться до укрытия, его деблокировали и госпитализировали с обломочными ранениями и сотрясением мозга.

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«Страна-агрессор выпустила по Запорожстали в общей сложности 17 баллистических ракет, начиная с августа. Это уже четвертая атака за чуть больше месяца — системный террор против украинской промышленности и людей», — заявил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

По его словам, повторные удары по уже остановленному предприятию являются попыткой не дать комбинату возобновить производство.

"Запорожсталь" не работает после атаки 11 августа, когда были повреждены производственные мощности, инфраструктура и энергосистема предприятия. Тогда погибли 8 работников, еще 28 были ранены.

27 августа Россия снова атаковала комбинат, повредив те же производственные объекты. 12 сентября удар пришелся по доменному и сталеплавильному производству, энергетическим объектам и логистической инфраструктуре. Тогда пострадали четыре работника.

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После атаки 17 сентября на предприятии продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий удара. Специалисты должны оценить новые масштабы повреждений и возможности дальнейшего обновления.

В Метинвесте подчеркивают, что ключевой задачей остается сохранение Запорожстали, ее команды и производственного потенциала. Но каждый новый удар усложняет перспективы обновления предприятия.

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