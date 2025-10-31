- Дата публикации
Россия станет должником Китая: в Кремле готовят заем — Reuters
Российские власти пытаются залатать гигантскую дыру в бюджете государственным займом в китайских юанях.
Правительство России впервые разместит государственный долг в китайских юанях, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который по итогам года в пять раз превысит первоначальный план.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять знакомых с ситуацией источников.
Российский Минфин планирует выпустить юаневые облигации на внутреннем рынке на общую сумму 300-400 млрд рублей (до 5 миллиардов долларов).
Ценные бумаги будут размещены на Московской бирже и будут иметь срок погашения от 3 до 10 лет.
Один из источников агентства сообщил, что сделка может состояться в конце декабря. Минфин РФ рассчитывает на широкий круг инвесторов — от физических лиц до банков и управляющих компаний.
Российские власти более 10 лет пытались выпустить юаневые облигации в Китае, но договориться об условиях с Пекином так и не удалось. Центробанк КНР разрешает размещать только панда-бонды, деньги которых нельзя выводить за пределы Китая.
По словам источников Reuters, российский Минфин уже провел встречи с потенциальными покупателями, рекламируя юаньские облигации. Собеседник агентства в ведомстве подтвердил, что долг в юанях готовится и вскоре о нем будет объявлено официально.
Напомним, отчеты американской и европейской разведки свидетельствуют, что Китай продолжает поставлять критически важные компоненты для российских беспилотников.