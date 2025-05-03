Россия стоит на пороге кризиса: украинская разведка раскрыла подробности

Экономический кризис в России / © РИА Новости

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Из-за необходимости финансирования кровавой войны против Украины в экономике Российской Федерации усилились негативные тенденции. Госдума РФ вынуждена пересмотреть показатели бюджета, в котором возник дисбаланс доходной и расходной части.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

По информации украинской разведки, дефицит бюджета РФ будет увеличен на 250% - с 12 до 42 миллиардов долларов США.

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Россия надеется на нефть

При этом, как отметили в СВРУ, министерство финансов РФ декларирует неизменность прогнозируемого показателя роста ВВП на уровне 2,5%, объясняя свою логику ожидаемым «увеличением ненефтегазовых доходов».

«Министр финансов [Российской Федерации] умалчивает тот факт, что доходная часть бюджета РФ более чем на 30% зависит от экспорта российской нефти. За первый квартал 2025 года нефть марки Urals существенно потеряла в цене», — говорится в сообщении.

В украинской разведке отметили, что на сегодняшний день стоимость российской нефти в портах Приморск и Новороссийск колеблется на уровне 47-49 дол. США за баррель, в то время как в бюджет закладывалась стоимость на уровне 69,7 долларов за баррель.

«Падение нефтегазовых доходов РФ в годовом выражении может составить до 30%, или 30–40 миллиардов долларов, что фактически равняется дефициту бюджета РФ на этот год», — подчеркнули в СВРУ.

Рост налогов в РФ

Украинская разведка также отметила небывалый рост налогового давления на бизнес в России.

"Для нормализации ситуации в экономике правительство России запланировало увеличение поступлений от налога на доходы физических лиц на 180%, налога на прибыль предприятий - на 110%, а налога на добавленную стоимость - на 17%", - говорится в сообщении.

В СВРУ добавили, что уже сейчас до 30% предприятий малого и среднего бизнеса в России находятся на грани банкротства, а к концу этого года этот показатель может возрасти до 50%.

Какая инфляция в государстве-агрессоре

Еще одним примером манипулирования официальной статистикой в государстве- агрессоре украинская разведка назвала ситуацию с уровнем инфляции.

"Российское правительство закладывает показатель на уровне 7,6%, тогда как по нашим оценкам, уже сегодня реальная инфляция в России превышает 20%", - подчеркнули в СВРУ.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-27 годы, по которому правительство РФ увеличит расходы по статье «национальная оборона» до нового рекорда – 13,49 трлн рублей.