В апреле Силы обороны Украины нанесли по меньшей мере девять ударов по предприятиям нефтеперерабатывающей промышленности РФ. Это привело к рекордному падению производительности российских НПЗ.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По оценкам аналитической компании OilX, удары украинских дронов сократили среднюю производительность российских нефтеперерабатывающих заводов до 4,69 миллиона баррелей в день, что является самым низким показателем с декабря 2009 года.

Падение темпов переработки сырой нефти создает давление как на внутренний рынок, где растет сезонный спрос, так и на мировые рынки нефтепродуктов, поскольку Россия является ключевым экспортером дизельного топлива.

Меньшие объемы переработки ограничивают возможности России наращивать добычу нефти, которая в течение месяцев оставалась значительно ниже квоты ОПЕК+.

Однако, как показывают данные отслеживания танкеров, собранные Bloomberg, в апреле Россия увеличила экспорт нефти морским транспортом, поскольку украинские атаки на порты уменьшились. Впрочем это может быть кратковременным оживлением, если Украина возобновит эти атаки в ближайшее время.

Украина также усилила свои атаки на российскую нефтепроводную сеть, в апреле нанеся удары по меньшей мере по пяти насосным станциям. Хотя это перекликается с ударами конца 2024 и 2025 годов, Силы обороны нанесли удары по нефтеперекачивающим станциям глубоко внутри России, а не по тем объектам, которые обслуживают экспортные трубопроводы вблизи западных границ страны.

Но поскольку российская сеть внутренних трубопроводов, самая длинная в мире и спроектирована во время Холодной войны, она относительно устойчива к военным действиям. Россияне сумели перенаправить потоки нефти из поврежденных объектов, и пока атаки не имели длительного влияния на внутренние поставки.

Всего, по подсчетам Bloomberg, в апреле Силы обороны Украины нанесли не менее 21 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам, морским объектам, включая экспортные терминалы, и инфраструктуре нефтепроводов.

Напомним, в течение апреля украинские беспилотники трижды прицельно атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе.

