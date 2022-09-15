Россия тихо посчитала прямые потери финансового сектора от санкций: цифры поражают

Финансовый сектор РФ понес сотен миллиардов долларов прямого ущерба от санкций, введенных странами Запада за ее вторжение в Украину.

Оценка включает значительные удары по фондовому рынку, банковскому капиталу, а также $300 млрд валютных резервов, замороженных санкциями.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Минфина России, который был презентован на совещании российских чиновников в прошлом месяце.

Что потеряла финансовая система России из-за санкций:

40% рыночной капитализации

$300 млрд резервов Центробанка РФ

4,6 трлн руб в виде замороженных евробондов

10% капитала банковской системы

563 млрд руб замороженных розничных активов, а также активов, находящихся в депозитариях

В презентации также отмечается влияние попадания под санкции 80% активов банковского сектора, отключения от платежной системы Swift и потеря доступа к ключевому оборудованию и программному обеспечению. Инструменты, в частности – деривативы, хеджирование, еврооблигации и первичные публичные предложения – "практически исчезли".

В другом документе, который был подготовлен для закрытой встречи чиновников РФ 30 августа, моделируются три сценария для российской экономики в последующие годы. Два из трех сценариев показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на уровень к 24 февраля только в конце десятилетия или позже.

По базовому сценарию в следующем году экономика упадет на 8,3% ниже уровня 2021 года, а по "стрессовому" сценарию, по меньшей мере, до 2024 года достигнет наибольшего падения в "минус" 11,9%. По всем сценариям давление санкций усиливается и к ним может присоединиться больше стран.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план санкций против РФ выполнен на 70%, "но нужно добиваться большего и готовить соответствующие предложения".

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