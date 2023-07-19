Россия в порту Черноморска уничтожила зерно, предназначавшееся для Китая – Зеленский

Каждая страна должна быть заинтересована в том, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Шестьдесят тысяч тонн зерна, которое российские агрессоры уничтожили ракетным ударом в порту Черноморска в Одесской области, предназначалось для отправки в Китай.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что ракетные удары российских захватчиков по зерну и инфраструктуре для его транспортировки показывают, что Россия воюет не только с Украиной.

Президент заявил, что в портах, атакованных сегодня ночью, хранилось около миллиона тонн продовольствия.

"Именно тот объем, который уже давно должен был быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии. В портовом терминале, который пострадал этой ночью больше всего от российского террора, хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшейся для отправки в Китай", – сказал Зеленский.

Он отметил, что российский террор касается всего мира, поэтому каждая страна должна быть заинтересована в том, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российских ракетных обстрелов в порту Черноморска в Одесской области уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которые должны были быть отправлены "зерновым коридором" еще два месяца назад.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобороны РФ заявили, что любое судно, следующее в украинские порты, будет рассматриваться как "потенциальный перевозчик грузов военного назначения".

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