Россия в третий раз оказалась в шаге от дефолта: США заблокируют выплаты РФ по госдолгу

Россия в третий раз оказалась в шаге от дефолта: США заблокируют выплаты РФ по госдолгу

Министерство финансов США вряд ли будет продолжать действие лицензии, которая до сих пор позволяла России избегать дефолта. Таким образом Россия может в третий раз оказаться в шаге от дефолта с начала полномасштабной войны против Украины или вообще испытать его.

До сих пор России дважды удавалось произвести необходимые выплаты.

О планах Минфина США заявила его глава Джанет Йеллен перед встречей министров финансов G7 в Бонне, пишет Reuters.

Западные санкции запрещают операции с российскими Министерством финансов, Центральным банком или Фондом национального благосостояния.

У России долг в 40 млрд дол. по международным облигациям. В последний раз ей удалось произвести выплаты за считанные часы до окончания льготного периода.

Следующая дата выплат Россией по евробондам – в конце мая, но 25 мая истекает срок действия лицензии США, позволяющей РФ производить выплаты американским владельцам облигаций.

"Окончательного решения на этот счет еще не было, но я думаю, что маловероятно, что действие (лицензии – ред.) будет продолжено", – сказала Йнллен.

"Если Россия не может найти способ осуществить эти выплаты и они технически не выплачивают свои долги, я не думаю, что это действительно представляет значительные изменения в ситуации в России. Они уже отрезаны от глобальных рынков капитала", – добавила министр финансов США.

Напомним, ежедневно на войну против Украины Россия тратит 900 млн долл.

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