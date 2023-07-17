Россия выходит из "зернового соглашения": подскочит ли после этого курс доллара в Украине

Финансовая эксперт заверила, что в ближайшей перспективе стабильности курса гривны это не угрожает.

После прекращения действия "зернового коридора" в Украине не произойдет мгновенная девальвация гривны и повышение доллара.

Об этом сообщила экс-глава совета Независимой ассоциации банков Украины, эксперт в сфере финансов Елена Коробкова в комментарии "Укринформу".

Риск для экономики, но не для курса гривны

Эксперт признала, что прекращение работы "зернового коридора" для украинской экономики действительно очень рискованно.

Дефицит внешней торговли за последние 12 месяцев составил 22 млрд долларов, то есть более 13% ВВП. А примерно две трети экспорта сейчас – это именно продукция агропромышленного комплекса, экспорт которой напрямую зависит от работы "зернового коридора".

"Вынужденная потеря этого экспорта грозит не только торговому балансу, но и заработкам украинских аграриев, не говоря уже о ВВП в целом и о мировой продовольственной безопасности", – сказала Коробкова.

В то же время, она заверила, что в ближайшей перспективе стабильности курса гривны это не угрожает.

Финансовая эксперт объяснила, что во время военного времени НБУ придерживается политики фиксированного обменного курса, что финансово обеспечивается значительными поступлениями международной финансовой помощи.

В случае прекращения работы "зернового коридора" НБУ придется увеличить продажу иностранной валюты максимум на 1 млрд долларов в месяц. В условиях поступления иностранной финансовой помощи средним темпом 3,8 млрд. долларов в месяц это вполне возможно обеспечить, отметила Коробкова.

"Поэтому в случае непродолжения действия "зернового коридора" в июле не стоит ожидать никакой моментальной девальвации гривны", – подытожила она.

Россия выходит из "зернового соглашения": что известно

Напомним, что сегодня, 17 июля, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из "зернового соглашения".

На это заявление отреагировал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он пообещал обсудить этот вопрос с Путиным.

В Белом доме предупредили Россию, что срыв "зернового соглашения" дорого ей обойдется. В Вашингтоне заверили, что США и Украина готовы к разному сценарию.

"Зерновое соглашение" было заключено в июле прошлого года с участием Украины, Турции и ООН. Отдельно также договаривались Турция, ООН и Россия. Договоренности гарантируют безопасный проход судов с зерном из украинских портов.

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