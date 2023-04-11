Россия заблокировала "зерновое соглашение": в Украине говорят, что "ситуация критическая"

Украина будет обращаться в Турцию и ООН из-за действий российских провокаторов.

Россия фактически заблокировала работу "зернового коридора", из-за чего сложилась критическая ситуация.

Об этом сказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков, пишет The Guardian.

Васьков подчеркнул, что по условиям "зернового соглашения" представители России, Турции и ООН инспектируют суда на пути к украинским портам и по ним. Совместная комиссия согласовывает названия подлежащих проверке кораблей.

Однако во вторник из-за действий россиян никаких проверок не проводилось, поскольку Украина дала названия трех сухогрузов, а Россия их вычеркнула и написала свои варианты. Как следствие – в очереди находится 50 кораблей и ни один из них не может отправиться через российскую блокаду.

"Сегодня у нас есть критическая ситуация. Россияне нарушили условия Черноморской зерновой инициативы. Они решили в одностороннем порядке изменить планы украинских портов. Это неприемлемо", – подчеркнул Васьков.

Из-за действий россиян цены на продовольствие в мире могут вырасти на 15%, поэтому Украина срочно обсудит действия россиян с Турцией и ООН.

"Зерновой коридор": что известно

Из-за действий российских террористов в Черном море была заблокирована продажа украинского зерна. Поэтому многие государства оказались на грани голода, а цены на продовольствие в мире резко выросли.

Тогда при содействии Турции и ООН с кремлевским режимом была заключена договоренность о работе так называемого "зернового коридора".

В марте 2023 года министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что соглашение о работе этого коридора было продлено на 120 дней, но оккупанты заявили, что они согласовали это всего на 60 дней.

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