Россия захватила месторождения нефти, газа и золота в Украине более чем на $12 трлн – WP

В результате захвата ряда месторождений в Украине Россия похитила у государств полезных ископаемых на минимум 12,4 трлн.

Часть этих месторождений была захвачена еще во время первого этапа вторжения России в Украину в 2014 году.

Об этом пишет The Washington Post.

Так, Россия захватила 63% угольных месторождений Украины, 11% нефтяных, 20% месторождений природного газа, 42% месторождений металлов (среди которых и месторождения золота), 33% месторождений редкоземельных и других важных полезных ископаемых, включая литий.

Также читайте Под видом печенья Россия вывозит контрабандой золото из Судана – CNN

Издание отметило, что после полномасштабного вторжения РФ неуклонно расширяла площадь захваченных месторождений. Речь идет о 41 месторождении угля, 27 – природного газа, 14 – пропана, 9 – нефти; 6 – железной руды, 2 – титановой руды, 2 – циркониевой руды, 1 – стронция, 1 – лития, 1 – урана, 1 – золота, а также карьере по добыче известняка.

В то же время ущерб от захвата месторождений полезных ископаемых нанес украинской экономике меньший удар, чем захват Россией портов. Последнее привело к потере Украиной морских транзитных путей.

По данным аналитиков, потеря сырья и поврежденная инфраструктура приведут к существенным последствиям для сталелитейной отрасли – одной из ключевых в украинской экономике.

Напомним, согласно решению правительства, в Украине конфискуют 903 объекта, принадлежащих России.

ЕС отказался от российского угля ради Украины

Читайте также: