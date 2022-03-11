Россия запретила банкам выдавать гражданам наличную валюту

Ранее гражданам перестали продавать наличную валюту
Банки России больше не могут выдавать гражданам наличную валюту по переводам и валютным счетам.
Об этом сообщается на сайте Центрального банка РФ.
Банки России будут выдавать россиянам наличную валюту в любом объеме, но в рублях. Ранее гражданам РФ разрешалось снять со своих счетов 10 тыс. долларов, а остальную сумму – в рублях.
Также средства, которые были перечислены из банка за пределами РФ, а также из электронных кошельков, будут выдаваться только в рублях.
Такие ограничения будут действовать до 9 сентября.
Напомним, США запретили поставлять в Россию долларовые банкноты и виртуальную валюту. Это гарантирует, что американские граждане не будут финансировать войну Путина, сказал Байден.
Читайте также: