Россия запретила ввоз из Украины мороженого, сахара и другой продукции

Москва расширила перечень продуктов, которые запрещено импортировать в РФ с Украины.
Правительство РФ расширило перечень продукции, поставка которой запрещена из Украины. Изменения внесли в постановление от 29 декабря 2018 года. В перечень запрещенных продуктов попали мороженое и прочие виды пищевого льда, минеральная вода, газированные воды с добавлением сахара или других подсластителей, готовые супы, бульоны и заготовки для их приготовления.
Соответствующее постановление от 28 июня было обнародовано в пятницу, 2 июля, на российском официальном портале правовой информации, пишет DW.
Москва ограничила ввоз:
- ячменя,
- пальмового масла и его фракций в таре массой нетто 20 тонн,
- готовых и консервированных мясных продуктов,
- мясных субпродуктов,
- готовых и консервированных ракообразных,
- необезжиренной какао-пасты,
- макаронных изделий,
- попкорна,
- мороженого,
- сахара,
- продуктов типа мюсли на основе нежареных хлопьев из зерна,
- томатного кетчупа и прочих томатных соусов,
- майонеза,
- продуктов для приготовления соусов,
- жмых,
- продуктов, которые используют на корм скоту,
- некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.
В 2018 году российское правительство наложило запрет на импорт из Украины пшеницы, фруктов, орехов, фруктовых и овощных соков, кондитерских изделий из сахара, хлеба, пирожных, печенья, спиртных напитков, некоторых видов машин и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
С 2014 году Москва ежегодно продолжает продовольственное эмбарго в отношении товаров из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады и других западных стран, а также Украины. Этому предшествовали экономические санкции в отношении России, которые ввели США и ЕС из-за аннексии Крыма в марте 2014 года, а также агрессии на украинском Донбассе.
Украина также запретила ввоз многих видов товаров из России.