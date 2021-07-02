Россия запретила ввоз из Украины мороженого, сахара и другой продукции

Россия запретила ввоз из Украины мороженого, сахара и другой продукции

Москва расширила перечень продуктов, которые запрещено импортировать в РФ с Украины.

Правительство РФ расширило перечень продукции, поставка которой запрещена из Украины. Изменения внесли в постановление от 29 декабря 2018 года. В перечень запрещенных продуктов попали мороженое и прочие виды пищевого льда, минеральная вода, газированные воды с добавлением сахара или других подсластителей, готовые супы, бульоны и заготовки для их приготовления.

Соответствующее постановление от 28 июня было обнародовано в пятницу, 2 июля, на российском официальном портале правовой информации, пишет DW.

Москва ограничила ввоз:

ячменя,

пальмового масла и его фракций в таре массой нетто 20 тонн,

готовых и консервированных мясных продуктов,

мясных субпродуктов,

готовых и консервированных ракообразных,

необезжиренной какао-пасты,

макаронных изделий,

попкорна,

мороженого,

сахара,

продуктов типа мюсли на основе нежареных хлопьев из зерна,

томатного кетчупа и прочих томатных соусов,

майонеза,

продуктов для приготовления соусов,

жмых,

продуктов, которые используют на корм скоту,

некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.

В 2018 году российское правительство наложило запрет на импорт из Украины пшеницы, фруктов, орехов, фруктовых и овощных соков, кондитерских изделий из сахара, хлеба, пирожных, печенья, спиртных напитков, некоторых видов машин и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

С 2014 году Москва ежегодно продолжает продовольственное эмбарго в отношении товаров из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады и других западных стран, а также Украины. Этому предшествовали экономические санкции в отношении России, которые ввели США и ЕС из-за аннексии Крыма в марте 2014 года, а также агрессии на украинском Донбассе.

Украина также запретила ввоз многих видов товаров из России.

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