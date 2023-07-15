Россия запуталась в собственных сигналах по "зерновому соглашению" — ОП

Украина не имеет никаких проблем с коммуникацией по продлению "зернового соглашения", в отличие от РФ.

Россия запуталась в собственных сигналах о продлении " зернового соглашения", в то время как Украина готова гарантировать стальную работу коридора и поставок продовольствия на мировой рынок.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Он отметил, что Украина относительно зернового коридора договаривалась с двумя сторонами, а именно с Турцией и ООН. Жовква напомнил, что Украина не вела никаких переговоров напрямую с Россией.

"Безусловно, с господином Эрдоганом президент Украины этот вопрос поднимал и президент Турции заверил в своей полной поддержке и сказал, что да, нужно это продолжать", заявил Жовква.

Он заявил, что также у Украины нет никаких проблем с коммуникацией с ООН.

Кроме того, Жовква напомнил, что недавно президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса заявлял о важности продления "зернового соглашения".

"Мы готовы к продолжению, мы говорим с нашими партнерами... А то что по факту они (Россия, – ред.) блокируют, то тогда надо, чтобы мировое сообщество, те же гаранти этого соглашения, те же ООН и Турция, обращали на это внимание и как-то с этим боролись... Мы со своей стороны готовы предоставлять наше зерно, наши порты, расширять количество портов... наши корабли для того, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность стран глобального юга", — сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин обсудил возможные пути урегулирования зернового соглашения с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой.

Кроме того, мы ранее информировали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вопрос военных конвоев для "зернового коридора" – это общая задача, а не только Украины.

Читайте также: