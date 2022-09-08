Россиян лишили даже кнопочных телефонов: Nokia уходит с рынка РФ

Компания HMD Global из Финляндии, выпускающая гаджеты под брендом Nokia, объявила о выходе с рынка мобильных смартфонов в России.

Об этом пишет издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на собственные источники.

HMD Global уже давно начала обрывать связи с Россией, а теперь сворачивает и свое мобильное подразделение. Как утверждают ритейлеры и дистрибьюторы, компания начала процесс ликвидации ООО "Эйчемди Мобайл Рус", через которую поставляла в Россию смартфоны и кнопочные телефоны Nokia.

В 1990-х бренд завоевал в России и других странах СНГ большую популярность благодаря своим кнопочным мобильным телефонам, которые считались "неубиваемыми", однако с появлением смартфонов ситуация ухудшилась.

В 2013 году Microsoft купила мобильное подразделение Nokia вместе с лицензиями на множество патентов за 5,44 млрд евро, а через три года продала часть бизнеса, связанную с производством кнопочных телефонов, финской HMD Global Oy и FIH Mobile — входит в китайскую Hon Hai Technology Группа.

Как отмечает издание, несмотря на все усилия бренд Nokia так и не смог завоевать значительную долю рынка РФ.

Выручка "Эйчемди Мобайл Рус" за 2021 год составила всего 98 млн рублей при чистой прибыли 2 млн рублей. Для сравнения, российский поставщик Samsung ("Самсунг Электроникс Рус Компани") за тот же период получила 288 млрд рублей и 6,5 млрд рублей соответственно, то есть примерно втрое больше.

Ранее стало известно, что поставки кнопочных телефонов в РФ в первом квартале выросли на 43%, в то же время импорт смартфонов сократился на 14% — эксперты связывают это с решением крупнейших производителей смартфонов приостановить поставки.

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