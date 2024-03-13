Россияне блокируют работу санатория "Красная калина" — работники вышли на митинг

Недавно Ровенский апелляционный суд вынес решение о незаконной продаже санатория кипрской оффшорной компании "Ареджи Ю". Суд полностью удовлетворил иск матери убитого сына основателя Светланы Седой, и признал ее владелицей большинства акций санатория Красная калина им Николая Cивого.

Решение суда: Светлана Сива отсудила ровенский санаторий у оффшорной кипрской компании

Однако, стало известно, что кипрская компания "Ареджи Ю" связана с российским олигархом Ярославом Жданем — давит на деятельность санатория и разными методами пытается вернуть влияние на санаторий. Затем "Ареджи Ю" подала в Верховный суд, чтобы затянуть дело и довести санаторий до банкротства из-за невозможности функционировать. Коллектив вынужденно митинговал у стен Фонда государственного имущества с просьбой повлиять на ситуацию и разблокировать работу санатория.

К слову, именно помещение санатория и территория являются государственной собственностью и принадлежит Фонду государственного имущества.

Но уже на месте сегодня к мирному митингу присоединились очевидно подкупленные россиянами пропагандисты, которые принесли свои плакаты с образами на семью основателей санатория — Сивых. Среди них заметили и киевского пропагандиста Александра Муленко, который никак не причастен к санаторию "Красная Калина".

Он позиционировал себя представителем ОО "Общественное движение против коррупции", которой не существует в Украине. Такой организации также нет в реестрах общественных формирований. На месте мирного митинга он раздавал плакаты неизвестным.

Таким образом, неизвестные митингующие пытались нивелировать благое намерение коллектива добиться права на труд и разблокирование работы санатория. Становится очевидным, что бизнес связанный с россиянами не соглашается вернуть предприятие законному владельцу Светлане Седой и использует грязные методы и производит информационные вбросы.

Собственно, также стало известно, что пока будет продолжаться кассационное обжалование, компания, связанная с россиянами, параллельно планирует взимать с санатория якобы предоставленный заем на развитие, по стандартной схеме фиктивной задолженности. Коллектив сильно озабочен, ведь незаконное завладение предприятием компанией "Ареджи Ю" и дальнейшее давление на их работу — блокирует функционирование принадлежащего государству санатория.