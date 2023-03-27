Россияне должны заплатить за восстановление Украины: эта идея приобретает все большую поддержку

Евросоюз уже заявил о желании использовать конфискованные средства Кремля для оплаты реконструкции Украины. По настоянию нескольких стран Восточной Европы и Балтии в прошлом месяце блок созвал рабочую группу для оценки возможности получения этих средств, равно как и замороженных активов, принадлежащих частным лицам, попавшим под европейские санкции.

Об этом пишет издание The New York Times.

"В принципе, все однозначно: Россия должна заплатить за восстановление Украины", — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, председательствующий в Совете Европейского Союза.

Он также отметил, что реализация этого принципа на практике непростая.

"Это должно быть сделано в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, и сейчас для этого не существует прямой модели", — сказал Кристерссон.

Рабочая группа, имеющая двухлетний мандат, должна встретиться в Брюсселе на следующей неделе.

Высокопоставленные должностные лица в Соединенных Штатах и других странах высказались более скептически. После визита в Киев в прошлом месяце министр финансов Джанет Еллен повторила свои оговорки относительно значительных юридических препятствий. Правительство Швейцарии заявило, что конфискация частных российских активов у банков нарушит конституцию Швейцарии, а также международные соглашения.

Юридические прения – это только часть моральных, политических и экономических проблем, которые создает потенциальная конфискация российских запасов.

Лоуренс Трайб, университетский профессор конституционного права в Гарварде, считает, что закон 1977 года "О международных чрезвычайных экономических полномочиях", дает президенту США полномочия конфисковывать суверенные российские активы и перепрофилировать их для Украины.

Послевоенное восстановление Украины

Согласно новому исследованию Всемирного банка, ООН, Европейского Союза, на восстановление Украины после вторжения, начатого Россией год назад, понадобится не менее 411 миллиардов долларов. Это в 2,6 раза больше, чем валовой внутренний продукт нашего государства в 2022 году.

По сравнению с предварительными оценками, наибольший пересмотр был осуществлен по потребностям в энергетическом секторе, где убытки сейчас в пять раз выше, чем в июне 2022 года, утверждает Всемирный банк. Наибольший прирост наблюдался в прифронтовых регионах, таких как Донецкая, Харьковская, Луганская и Херсонская области.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить конфискованные российские активы и репарации. Однако ни один из этих процессов еще не перешел к реальным шагам. По его словам, никто не может назвать точную сумму замороженных российских активов. По приблизительным экспертным подсчетам — $300–500 млрд.

"Это ресурс, на который мы претендуем и должен стать финансовой основой восстановления", — добавил Шмыгаль.

Украинское правительство формирует электронную карту Украины, где фиксируются все убытки, причиненные войной.

Восстановление Украины будет сложным: сценарии, план и проблемы

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