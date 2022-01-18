Россияне остались без "национального благосостояния": резервы РФ тают на фоне слухов о войне с Украиной

Россияне остались без "национального благосостояния": резервы РФ тают на фоне слухов о войне с Украиной

Фонд национального благосостояния России потерял 750 млрд. рублей.

Обвал российского фондового рынка, самый сильный за последние два года, ударил по Фонду национального благосостояния РФ (ФНБ).

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

В конце декабря размер Фонда благосостояния, с 2017 года собирающего поступления в бюджет от экспорта нефти, уменьшился на 320,9 млрд рублей, сообщает Минфин России. В общей сложности за последние полтора месяца фонд потерял около 750 миллиардов рублей.

Из них 257 миллиардов связано с падением стоимости акций "Сбербанка" и "Аэрофлота" на фоне сообщений о вторжении в Украину. Реальные расходы фонда, в том числе на инфраструктурные проекты, составили всего 0,3 млрд руб. Деньги были направлены на закупку вагонов для московского метро и строительство Саратовского аэропорта.

В издании отмечают, что "фонд, который сначала задумывался как механизм улучшения качества жизни россиян, затем как стабилизирующая пенсионная система, а недавно стал подушкой безопасности Кремля на "черный день", превратился в бездонную бочку, в которую государство льет сотни миллиардов рублей, но не может наполнить".

Убытки фонда из-за обвала рынка почти превысили сумму, которую Кремль выделил на его пополнение.

Сколько денег у России на "черный день"

Общий размер ФНБ на начало 2022 года составил 13,565 триллиона рублей (180 миллиардов долларов). Ликвидная часть фонда, то есть неизрасходованные деньги, размещенные на валютных счетах в Банке России, составляет 8,433 триллиона рублей, или 113,25 миллиарда долларов.

Ранее в Белом доме заявили, что Россия готовилась эвакуировать дипломатов РФ и членов их семей из Украины.

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