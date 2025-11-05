ТСН в социальных сетях

187
1 мин

Россияне сбросили пять КАБов на угольные предприятия в Донецкой области: что известно

Пока предприятия не функционируют.

Автор публикации
Елена Капник
Шахта.

Шахта. / © Associated Press

Российская оккупационная армия атаковала угольные предприятия в Донецкой области. Произошло пять авиаударов управляемыми авиабомбами. Прошло без погибших и пострадавших.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики.

По данным ведомства, в результате авиаударов потерпели поражения объекты предприятий угольной отрасли? повреждены котельная, административные и складские здания. Предприятия пока не функционируют.

«Российский террор не прекращается. Ведем переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры», - заявила министерша энергетики Светлана Гринчук.

Напомним, 30 октября российские войска атаковали Славянскую ТЭС в Донецкой области управляемыми авиабомбами. Погибли два энергетика — Сергей Дяченко и Михаил Григорьев. Пятеро работников станции получили ранения.

