Россияне сбросили пять КАБов на угольные предприятия в Донецкой области: что известно
Пока предприятия не функционируют.
Российская оккупационная армия атаковала угольные предприятия в Донецкой области. Произошло пять авиаударов управляемыми авиабомбами. Прошло без погибших и пострадавших.
Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики.
По данным ведомства, в результате авиаударов потерпели поражения объекты предприятий угольной отрасли? повреждены котельная, административные и складские здания. Предприятия пока не функционируют.
«Российский террор не прекращается. Ведем переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры», - заявила министерша энергетики Светлана Гринчук.
Напомним, 30 октября российские войска атаковали Славянскую ТЭС в Донецкой области управляемыми авиабомбами. Погибли два энергетика — Сергей Дяченко и Михаил Григорьев. Пятеро работников станции получили ранения.