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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Россияне ударили по промышленным и энергетическим объектам: в одной из областей отключения света

Ночной удар РФ нанес аварийные отключения света в Полтавской области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

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Ночью 27 августа войска РФ ударили по промышленным и энергетическим объектам в нескольких районах Полтавской области. После атаки часть населённых пунктов осталась без света.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

По словам чиновника, россияне атаковали промышленные предприятия в Кременчугском районе.

Кроме того, под ударом оказался и Миргородский район. Из-за обстрелов одного из объектов энергетики в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии. Да, без света временно остались жители семи населенных пунктов.

«Все службы работают над ликвидацией последствий атаки. Информация о травмированных в экстренные службы не поступала», — добавил Дьяковнич.

Напомним, ночью и утром армия РФ ударила по Одессе. В областном центре повреждена жилая многоэтажка и учебное заведение.

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