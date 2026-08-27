Россияне ударили по промышленным и энергетическим объектам: в одной из областей отключения света

Взрыв. / © Associated Press

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Ночью 27 августа войска РФ ударили по промышленным и энергетическим объектам в нескольких районах Полтавской области. После атаки часть населённых пунктов осталась без света.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

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По словам чиновника, россияне атаковали промышленные предприятия в Кременчугском районе.

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Кроме того, под ударом оказался и Миргородский район. Из-за обстрелов одного из объектов энергетики в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии. Да, без света временно остались жители семи населенных пунктов.

«Все службы работают над ликвидацией последствий атаки. Информация о травмированных в экстренные службы не поступала», — добавил Дьяковнич.

Напомним, ночью и утром армия РФ ударила по Одессе. В областном центре повреждена жилая многоэтажка и учебное заведение.

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