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Россияне ударили по промышленным и энергетическим объектам: в одной из областей отключения света
Ночной удар РФ нанес аварийные отключения света в Полтавской области.
Ночью 27 августа войска РФ ударили по промышленным и энергетическим объектам в нескольких районах Полтавской области. После атаки часть населённых пунктов осталась без света.
Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.
По словам чиновника, россияне атаковали промышленные предприятия в Кременчугском районе.
Кроме того, под ударом оказался и Миргородский район. Из-за обстрелов одного из объектов энергетики в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии. Да, без света временно остались жители семи населенных пунктов.
«Все службы работают над ликвидацией последствий атаки. Информация о травмированных в экстренные службы не поступала», — добавил Дьяковнич.
Напомним, ночью и утром армия РФ ударила по Одессе. В областном центре повреждена жилая многоэтажка и учебное заведение.