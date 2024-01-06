Российская агрессия против Украины негативно влияет на мировую экономику - ООН

Особенно на себе влияние войны ощущают страны Евросоюза.

Российская агрессия против Украины ощутимо влияет на мировую экономику, в частности, она замедляет рост ВВП у Евросоюза.

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Об этом во время презентации Доклада о мировом экономическом положении и перспективах 2024 сказал руководитель отдела глобального экономического мониторинга Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Хамид Рашид, передает Укринформ.

На вопрос журналиста, как российская война повлияла на экономические тенденции в мире, Рашид отметил, что последствия, особенно в Европе, уже наблюдаются.

Он отметил, что экономика Германии испытала "техническую рецессию" в 2023 году. "И перспективы в этом году достаточно, я бы сказал, хмурые", — заявил чиновник.

Он отметил, что рост ВВП в Евросоюзе в этом году составит примерно на 1,2%, тогда как в прошлом году было всего 0,6%.

"Это очень, очень скромные темпы роста для региона... Итак, мы видим влияние, прямое влияние войны", — заметил представитель ООН и добавил, что Европа в будущем будет "немало вызовов из-за войны".

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что заявление Государственного департамента США о помощи Украине не следует воспринимать, как намерение уменьшить поддержку.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ООН отреагировали на новую волну атак РФ по Украине.

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