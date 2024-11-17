Российская атака на энергетику 17 ноября вызвала угрозу ядерной безопасности — МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о снижении электрической мощности на украинских атомных электростанциях из-за российской атаки, нанесшей ущерб энергетической инфраструктуре страны.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что это создает дополнительное давление на ядерную безопасность, говорится в сообщении Агентства.

Российская атака была направлена на подстанции, от которых зависит надежная работа Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС.

Главные линии от четырех подстанций были отключены, что влияет на стабильность энергоснабжения.

Только два из девяти действующих реакторов работают на 100% мощности, еще шесть уменьшили производство до уровня 40–90%.

Рафаэль Гросси подчеркнул, что стабильность сети ключевая для безопасности ядерных объектов. Он также подчеркнул важность соблюдения семи основных принципов ядерной безопасности, в частности, обеспечения надежного внешнего энергоснабжения для АЭС.