Российская "дочка" Google инициирует банкротство: что стало причиной

Российская структура Google ООО "Гугл" планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротства.

Согласно заявлению, компания с 22 марта 2022 года "предусматривает собственное банкротство и невозможность выполнения денежных обязательств".

Об этом пишет "Интерфакс".

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"Дочка" Google сообщила, что с 22 марта "предусматривает собственное банкротство и невозможность выполнения денежных обязательств". На компанию по искам Роскомнадзора наложили оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд. рублей.

Уплатить штраф нужно было до 19 марта. 1 мая российские приставы возбудили дело о принудительном взыскании задолженности с компании. В 2021 году она получила чистый убыток в 26 млрд рублей.

Суд в декабре 2021 года назначил Google минимальный размер оборотного штрафа в размере 5% годовой выручки за 2020 год. Компания признана виновной за повторное правонарушение, связанное с не удалением информации владельцем ресурса в Интернете.

22 апреля Россия наложила на корпорацию очередной штраф в 11 млн рублей за то, что ИТ-гигант не удалил "фейки" о войне.

В начале марта Google поручил подрядчикам, работающим над переводом текста компании для российского рынка, не называть войну в Украине войной и использовать слова "чрезвычайные обстоятельства".

Компания объяснила это заботой о работниках. Российским законом устанавливается уголовная ответственность за “публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил российской Федерации”.

Напомним, в марте Google прекратила продажу онлайн-рекламы в России. Google – крупнейший в мире продавец онлайн рекламы. В 2021 году выручка Google от рекламы составила $209,49 млрд. Это около 80% его выручки. Прикрыть продажу в России компания решила вслед за конкурентами: Twitter и Snap Inc. Другие сервисы компании – "Поиск", "Карты" и YouTube – остаются доступными в стране.

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