Российская экономика в кризисе, но Путин еще может воевать — CNN

Центробанк РФ / © Associated Press

Реклама

Российская экономика входит в фазу длительной стагнации, однако имеющихся ресурсов Кремлю вполне достаточно для ведения войны в течение следующих нескольких лет.

Об этом пишет CNN.

Старшая научная сотрудница Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Мария Снегова отмечает, что нынешнее положение дел в РФ далеко от катастрофического. Хотя «сахарный бум» с первых лет войны закончился, ресурсов хватит не менее чем на 3—5 лет.

Реклама

Сейчас Кремль активно переводит груз войны на средний класс из-за повышения налогов. Однако для работающих на ВПК (военно-промышленный комплекс) война стала источником обогащения. К примеру, в депрессивных регионах, таких как Бурятия или Дагестан, банковские депозиты выросли на 80—150%, что свидетельствует о значительном приливе «военных денег».

Напомним, в течение 2023-2024 годов россиянам удавалось удерживать рост реального ВВП на уровне выше 4%, однако 2025 год показал подлинное экономическое положение страны-агрессора. По итогам этого года рост ВВП России прогнозируется на минимальном уровне — 0,6% (оценка Международного валютного фонда) или 0,5-1,0% (оценка Банка России c 6 ноября). Также Центробанк РФ предоставил достаточно скромный прогноз на 2026 и 2027 годы — 1% и 2% роста ВВП соответственно.

В начале этого года значительным вызовом для России была инфляция, официальный показатель которой в феврале-апреле превышал 10%. Для ее преодоления Банк России поднял ключевую ставку до 21%. С мая инфляция начала снижаться и в июне Центробанк начал политику понижения ключевой ставки, чтобы стимулировать экономику.