Российские активы нужно арестовать, конфисковать и направить пострадавшим в войне — Зеленский

Активы государства-террориста России следует направить на помощь пострадавшим в войне, которую Кремль начал 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что все активы, разбросанные разными юрисдикциями, нужно найти, арестовать или заморозить, а затем конфисковать.

Об этом президент Зеленский заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, после этих этапов их следует направить в специальный фонд, из которого все пострадавшие от этой войны смогут получить компенсацию.

"Конечно, это не просто. Но после этого не останется мотивации у разных агрессоров делать то, что сделала Россия, и продолжит это делать. Если агрессор теряет все, то это точно лишает мотивации начинать войну", — подчеркнул он.

Как сообщалось, Зеленский призвал усилить санкции против России из-за начавшейся в Украине войны. По словам главы государства, за почти три месяца войны против Москвы до сих пор не применили надлежащих санкций. Вот полное эмбарго или прекращение торговли с террористом.

Читайте также: